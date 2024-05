La cubana fue criticada por una usuaria en redes sociales tras su separación del bailarín Raúl Peralta. Incluso, la modelo aprovechó de enviarle una moraleja.

La modelo Lisandra Silva no se quiso quedar callada y, con una profunda reflexión, le respondió a una seguidora que la criticó por la tuición de sus dos hijos tras separarse del bailarón Raúl Peralta.

En un comentario en una de sus publicaciones, la cubana no dudó en enfrentar la crítica de una usuaria, quien le escribió sobre la "lata" de que una mujer se quede con "los niños".

Lisandra Silva respondió a seguidora que la criticó

En el comentario, la mujer le escribió "que lata debe ser luchar por un amor... casarte, tener hijos y para después separarse. Y una como mujer quedarse con los niños. Una lata (yo no tengo ni tendré hijos). Espero que haya alguien que te ayude a cuidarlos y tú hacer tus cosas".

Tras esas palabras, la cuba reaccionó con una profunda reflexión sobre la vida familiar: "Que lata tener que ir a comprar ingredientes al supermercado, pasar todo el día cocinando una deliciosa comida, poner la y los platos, la decoración, degustar cada bocado, para que luego todo se vaya por el baño y quedar con los platos sucios".

"Moraleja: Disfruta cada momento de la vida sin pensar en el final, no existe final. Mañana se comienza de nuevo", continuó Silva.

Finalmente, compartió lo ocurrido en sus stories, donde agregó que "la vida no está afuera, está adentro. Depede solo de ti cómo decides vivirla. En tu mente está el problema o la solución. ¿Te has puesto a pensar que sin mente no existiría el problema? Piensa de nuevo".