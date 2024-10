Tras conocerse la denuncia contra el subsecretario del Interior, Manuel Monsalve, por presunto abuso sexual, la ministra de la cartera, Carolina Tohá, entregó las primeras declaraciones al respecto desde el ex Congreso: "Nosotros, en el Ministerio del Interior y en el gobierno de Chile, no eludimos ningún tema. Todas las consultas que hay sobre esta denuncia van a ser respondidas, pero no aquí en el Congreso, en La Moneda".