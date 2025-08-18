ME-O inscribe su quinta candidatura presidencial: “Ningún profeta es reconocido en su tierra” - Chilevisión

Tras reunir las 35 mil firmas necesarias, Marco Enríquez-Ominami llegó a las dependencias del Servicio Electoral (Servel) para oficializar su quinta candidatura presidencial este lunes. En su discurso, ME-O apuntó a los sectores de derecha e izquierda, por otro lado también criticó que la década de los '80 fueron de "pobreza" y, finalmente, defendió su candidatura en calidad de independiente. La inscripción se da en medio de polémicas con Franco Parisi, luego de que convocara a sus adherentes al Servel a la misma hora.