 ME-O inscribe su quinta candidatura presidencial: “Ningún profeta es reconocido en su tierra” - Chilevisión
Minuto a minuto
Ráfagas de hasta 100 km/h: Emiten ALERTA en tres regiones del país por vientos Pulso Ciudadano: Así cambió el apoyo a quienes aspiran a la presidencia en última encuesta Fiscal Occidente Marcos Pastén sufrió encerrona en Pedro Aguirre Cerda: Estaba con su familia
ChileVisión
Volver a CHV.CL
En Vivo
18/08/2025 12:08

ME-O inscribe su quinta candidatura presidencial: “Ningún profeta es reconocido en su tierra”

Tras reunir las 35 mil firmas necesarias, Marco Enríquez-Ominami llegó a las dependencias del Servicio Electoral (Servel) para oficializar su quinta candidatura presidencial este lunes. En su discurso, ME-O apuntó a los sectores de derecha e izquierda, por otro lado también criticó que la década de los '80 fueron de "pobreza" y, finalmente, defendió su candidatura en calidad de independiente. La inscripción se da en medio de polémicas con Franco Parisi, luego de que convocara a sus adherentes al Servel a la misma hora.

Lo más visto

“Me va bien en Chile”: Quién es el Tío Lukas, acusado de contactar a sicarios del “Rey de Meiggs”

Ricardo Villón es el nombre del ciudadano ecuatoriano detenido el viernes durante un operativo que se realizó en Independencia. Este lunes enfrentará su control de detención como presunto intermediario del sicariato.

18/08/2025

“Nada que decir”: Sammis Reyes reaccionó a imitación del comediante Felipe Parra

El deportista comentó la imitación en la que el comediante chileno resaltó algunas reconocibles características de la personalidad de la pareja de Emilia Dides.

18/08/2025

Un detalle lo delató: La foto que permitió detener a sicario prófugo del “Rey de Meiggs”

El imputado fue capturado por la policía de Colombia tras varias semanas de búsqueda y con un cambio radical en su apariencia física.

18/08/2025

“Hay cámaras con audio”: DJ Ilaisa arremetió contra Karol Dance tras acusarla de planificar infidelidad

Karol Dance le dijo a Paula Escobar que Ilaisa Henríquez "lo planeó, salir en televisión y que le van a pagar, pero eso no es excusa. El casado soy yo"- La DJ respondió en redes sociales.

18/08/2025
Publicidad