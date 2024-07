“Me debe plata Tonka y Parived, 40 palos“: Rey del Oro destapó nueva supuesta deuda de Tomicic y su ex marido - Chilevisión

La supuesta deuda fue revelada por Julio César Rodríguez durante el matinal Contigo en la Mañana, donde recibió una serie de mensajes de Harold Vilches, quien arremetió contra la ex Miss Chile y Parived.

Julio César Rodríguez dio a conocer una supuesta nueva deuda de Tonka Tomicic y Parived, en medio de la polémica internacional que envuelve al ex matrimonio, luego de que la periodista Laura Landaeta asegurara que estarían siendo investigados por estafa en Estados Unidos.

Todo ocurrió durante la edición de este jueves del matinal de Chilevisión, Contigo en la Mañana, donde Sergio Jara se encontraba hablando de la acusación en contra de Marco Antonio López, contexto en el que JC recibió un controversial mensaje de WhatsApp.

“Hay alguien a quien le deben ahora 40 millones de pesos. Él dice que Tonka y Parived (...) De la nada, me llega un mensaje de esta persona y me dice que todo este caso es una serie y que la serie de él la están haciendo en Netflix”, comentó.

“Él me dice: ‘A mí me debe plata Tonka y Parived, 40 palos’. Yo le digo: ‘¿Lo puedo contar en el programa?’, ‘Sí’, me dice. Le pregunto si le prestó 40 palos... Leo textual: ‘Porque yo me hice responsable de una deuda y la pagué. Después me compraron algo y no me pagaron ni uno’”, complementó el animador.

Tras mantener el misterio, Julio César decidió revelar la identidad de la persona que le estaba enviando esos mensajes: “Para ser serios, es Harold Vilches, el ‘Rey del Oro’, que reclama que hay una deuda que no fue cancelada”, aseguró.

Cabe destacar que, Harold Vilches es un reconocido contrabandista nacional, conocido bajo el nombre del Rey de Oro, quien en 2021 fue capturado junto a Parived en el marco de la investigación por el Caso Relojes.

Además, a raíz de las operaciones junto al grupo de lideraba, fue condenado por delitos de asociación ilícita, lavado de activos, contrabando de oro y prestación maliciosamente falsa.