“Fallecido, pero él habló”: Mamá de Tomás Bravo apuntó a prueba clave a casi 4 años del crimen - Chilevisión

Estefanía Gutiérrez, madre de Tomás Bravo, no pierde la esperanza de encontrar a los responsables del crimen que conmocionó al país en febrero de 2021.

Recordemos que, después de una larga búsqueda en el sector de Caripilún, en la Región del Biobío, el niño de tres años fue hallado a escasos kilómetros de la casa donde vivía junto a su familia.

“Mi vida es de altos y bajos. Los bajos siempre son por frustración, pena, rabia y el tiempo, la espera, los errores", sinceró Gutiérrez en una entrevista con La Cuarta.

Asimismo, aseguró que desde que la fiscal Tatiana Esquivel entró a la investigación "no hemos tenido la reunión informativa que tanto he esperado".

“Ella sigue con pericias, decidió mantener el caso en pleno secreto, más reservado, para que no haya filtraciones de la carpeta y todavía está en secreto hasta enero", planteó.

Mamá de Tomás Bravo: "No he perdido la esperanza"

La madre del pequeño Tomás sostuvo que “no he perdido la esperanza y espero no perderla. Todavía estoy a tiempo. Siento que, si tengo vida, tendré esperanza de encontrar a los culpables, de saber qué pasó con mi hijo y hacer justicia”.

Estefanía también cuestionó la lentitud del Ministerio Público para avanzar con las indagatorias y encontrar a eventuales responsables. "Puede que esté equivocada, pero por todo lo que he visto en la investigación, me quedo con un gusto muy amargo", declaró.

"Espero que la fiscal Tatiana cumpla, porque un año es un año, no es poco tiempo para poder trabajar”, dijo después.

"Fallecido, pero él habló"

Por otra parte, Gutiérrez reafirmó la teoría sobre una presunta participación de terceros en la muerte de su hijo. Además, sorprendió con una emotiva reflexión.

“Mi hijo se encontró. Se encontró su ropita, estuvo en el Servicio Médico Legal, entonces él mismo habló. Fallecido, pero él habló; dejó cosas que a nosotros nos hicieron ruido, pero es una realidad”, indicó.

“Suena muy duro decirlo, pero uno ya tiene clara ciertas cosas. Yo fui a reconocer a mi hijo al Servicio Médico Legal (SML). El hecho de que haya ADN en la ropa confirma que hay participación de terceras personas. ¿Quiénes son? Esa es la incertidumbre”, añadió.

Finalmente, la madre de Tomás planteó que "esto no fue accidente ni abandono, pero queda la incertidumbre en otras cosas: Por qué lo hicieron, quién fue, dónde estuvo mi hijo".

"No pierdo la esperanza de que el día de mañana tengamos esas respuestas. Lo que le pasó a Tomás fue horrible, no puede quedar en vano, alguien tiene que pagar, y por eso seguimos buscando verdad y justicia para Tomasito”, cerró.