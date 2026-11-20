20/ 11/ 2026 21:37

Los cambios que vienen para Yo elijo mi PC tras el acuerdo que lo mantiene en 2027

Se salva el beneficio, pero cambia su foco. El Senado y el Ejecutivo repusieron los fondos de las Becas TIC 2027, entre ellos los que apuntan al programa “Yo Elijo mi PC”, agregando capacitación docente y preparando una reforma estructural al programa con miras al 2028. Un acuerdo que permite avanzar, dejando atrás una serie de debates y preparando una estructura para obtener mayores resultados de aprendizaje en el futuro.