“Le tapaba la boca y...”: Los reveladores detalles de la PISTA CLAVE tras la desaparición de María Elcira - Chilevisión

La nieta de María Elcira entregó nuevos detalles sobre la pista que habría recibido de una vecina y su hija, quien presenciaron un violento hecho el mismo día de la desaparición. Una camioneta y un forcejeo ¿Qué fue lo que pasó? Aquí el detalle.

Carla Hernández, nieta de María Elcira entregó nuevos detalles sobre la pista que podría dar con el paradero de la adulta mayor que desapareció el pasado 12 de mayo en Limache bajo extrañas circuntancias, tras ir al baño de un restaurant del cual nunca volvió.

Todo habría comenzado cuando Carla reveló que una vecina y su hija dieron a conocer que habrían presenciado un violento hecho al interior de una camioneta, el cual podría tratarse de un probable secuestro según relataron.

Sin embargo, la joven entregó nuevos detalles de dicha pista, donde se ve un forcejeo y un intento de ahorcamiento aquel día en el que a María Elcira se le perdió el restro. ¿Qué fue lo que reveló la nieta? A continuación el detalle.

Los reveladores detalles de la PISTA CLAVE tras desparición de María Elcira

Como mencionamos, la nieta de María Elcira, Carla, entregó nuevos detalles sobre lo que pudo haber sucedido aquel 12 de mayo, ya que el pasado miércoles recibió una particular llamada.

“El miércoles pasado una persona se contacta conmigo. Me señala que ese día, 12 de mayo, a las cinco de la tarde, ella estaba esperando locomoción con su pololo en el cruce de San Pedro, Quillota, y me dice que ve una camioneta blanca. Le llama la atención, porque se empezó a desarrollar un acto violento en esa camioneta”, detalló Carla a Meganoticias.

“Dice que estaba el conductor, el copiloto y atrás otra persona. Cuenta que el copiloto se quería bajar de la camioneta y el conductor no lo dejaba. Entonces empezaron como un forcejeo. Se da cuenta también de que atrás, que ella no ve quién estaba atrás, pero que otra persona le tapaba la boca y lo trataba de ahorcar”, agregó.

“¿Qué pasa si mi abuela estaba escondida en esa camioneta?“

En esa línea, Carla reveló que la mujer del llamado realizó el intento de acercarse a la sospechosa camioneta para saber qué era lo que ocurría, lo cual no concretó del todo y se fue del lugar para dejar constancia en Carabineros sobre el hecho que había visto.

“Ella recién ahora, como el miércoles, se comunicó conmigo porque dándole una vuelta, ella me dijo: '¿Y qué pasa si esto tiene relación directa o indirectamente con lo de tu abuela?'“, desclasificó Carla con respecto a la llamada.

Tras recibir esta información, la nieta de María Elcira expresó: “Lo que yo pienso es: '¿Qué pasa si esta persona que no quería dejar bajar del vehículo, quizá la estaban callando por algo, quizá vio algo?' (...) No se veía el pick-up de la camioneta, yo digo así, como ya pensando lo peor, '¿Qué pasa si mi abuela estaba escondida en esa camioneta?'“.

“Yo personalmente no lo descarto. Entiendo que la Policía de Investigaciones de Quillota ahora está analizando los hechos. Creo que también van a citar a declarar a esta persona (la mujer que la llamó). También la Policía de Investigaciones de Limache estuvo haciendo unas diligencias“, complementó.

Finalmente, la joven aseguró que se encuentran a la espera de las dilgencias de la policía, además de asegurar que la misteriosa camioneta no salió del Fundo Las Tórtolas, mismo lugar en el que desapareció su abuela.

“Estamos a la espera de que hagan las diligencias completas y saber si tiene alguna relación o no con lo de mi abuela. Quizá como de buenas a primeras, no tiene relación. Pero, ¿qué pasa si hay algo más? Entonces, desde que supe eso, me quedé muy preocupada porque es extraño“, concluyó.