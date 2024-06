“Abuela, cuidado...”: La advertencia de la nieta de María Elcira previo a su desaparición en Limache - Chilevisión

La joven desclasificó que habría tenido una conversación con María Elcira, antes de que acudiera al baño y se le perdiera el rastro al interior del restaurant en Limache.

A un mes de la desaparición de María Elcira en Limache, su nieta Carla Hernández desclasificó una situación previa a que se perdiera el rastro de la mujer de 84 años al interior del restaurant en el que se encontraban.

En ese contexto, la joven detalló que habría ido al mismo baño al que fue María Elcira minutos antes, el cual tenía una salida bastante confusa de acuerdo a su relato.

“No descarto que ella haya tenido una desorientación como cualquier otra persona. De hecho, yo fui la primera que fui al baño con una de mis hijas, y me perdí. Salí al patio del restaurante y fui a dar a otro salón, me confundí”, expresó a Buenos Días a Todos.

“Cuando mi abuela se pierde, yo digo ‘pucha, capaz que le haya pasado lo mismo’. Lo que sí, cuando yo fui al baño la primera vez, yo le advertí a toda la mesa que esa puerta se trababa”, agregó.

La advertencia de la nieta de María Elcira

En esa línea, Carla reveló que también le habría advertido a María Elcira del baño: “Mi abuela estaba al lado mío y yo le dije: ‘Abuela, cuidado si vas al baño, vamos a dejar la puerta junta, para que puedas entrar al salón y no te tengas que dar toda una vuelta’”, aseguró.

Finalmente, Carla reconoció que la situación pudo haber complejizado a su abuela pero nunca pensó en que los hechos concluirían en su desaparición.

“Si yo vi un eventual riesgo, era que mi abuela terminara en el salón de al lado, pero jamás que se iba a perder y que no la íbamos a encontrar más”, concluyó.