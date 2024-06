“La subió a un auto”: Amiga de María Elcira planteó hipótesis con terceros involucrados en su desaparición - Chilevisión

Lucía Vega entregó detalles de su teoría tras la desaparición de su amiga, María Elcira Contreras, detallando las posibles motivaciones de la adulta mayor para levantarse de la mesa y acudir al baño del restorán.

Lucía Vega, amiga de María Elcira Contreras -quien lleva más de un mes desaparecida-, dio a conocer los posibles motivos del recorrido que realizó la adulta mayor por el restorán minutos antes de desaparecer en Limache.

En primera instancia, Lucía especificó características de la personalidad de María Elcira al matinal Buenos Días a Todos: “Ella era muy cuidadosa (...) para atravesar una calle, cuando comenzaba a parpadear la luz del semáforo, me decía: ‘Prefiero que esperemos aquí’”.

En relación al recorrido de la adulta mayor por el estacionamiento del restorán en el que almorzaba con su familia el pasado 12 de mayo, trató de explicar qué la habría motivado a pasar por ahí tras pararse de la mesa para ir al baño.

“Supongamos que salgo del baño, y no puedo entrar al comedor. Entonces decido salir, para guiarme mejor. De ese modo, voy al lugar donde llegamos (al restorán), pensando: ‘Aquí fue donde nos bajamos del auto, y caminamos hacia el comedor’”, especificó.

“Y para allá caminó, hacia el estacionamiento, para devolverse, porque ella se había bajado del vehículo, para buscar la entrada (...) (Caminó a ese lugar) no porque estuviera perdida, si no para encontrar el camino. Eso fue todo”, agregó Lucía.

La teoría de la mejor amiga del María Elcira: “La subió a un auto”

Y de acuerdo al testimonio, Lucía expuso la teoría de que en dicho contexto María Elcira podría haber sido atacada por una tercera persona.

“Tal vez, una persona que estaba robando (la atacó) o alguien que retrocedió con su vehículo y no la vio, la botó, creyó que le había hecho daño y la subió a un auto. Eso no me cabe duda, porque si estuviera en el lugar, ya la habrían encontrado”, destacó la mejor amiga de la adulta mayor.

Finalmente, indicó: “No puedo creer que se haya dirigido a un lugar peligroso o que se haya perdido. ¿A dónde iba a ir? En ningún caso iba a recorrer, porque ella sabía que estaban almorzando”.