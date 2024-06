“¿Han buscado bajo la tierra?”: Nieta de María Elcira hizo desgarrador llamado a 35 días de su desaparición - Chilevisión

Carla Hernández abordó las labores de búsqueda de la adulta mayor que despareció en Limache, criticando el actuar de las policías.

Este martes Carla Hernández, nieta de María Elcira, estuvo presente en la Comisión de Seguridad Ciudadana de la Cámara de Diputadas y Diputados, donde realizó un fuerte llamado y criticó tajantemente el actuar de la polícia en la investigación de la adulta mayor que lleva 35 días desaparecida.

“Las primeras horas de búsqueda, que todos sabemos que son muy importantes, la verdad no tuvimos la ayuda de las policías. Fue Bomberos quien nos ayuda a buscar desde las 6 de la tarde apróximadamente, hasta las 12 de la noche”, comenzó detallando Carla.

“Entonces, ¿qué pasó ese día con las policías? Fue Carabineros, efectivamente, hicimos la denuncia por presunta desgracia. Pero aparte de eso, no hicieron nada más”, agregó.

“Las pruebas están desvanecidas”

Además, la nieta de María Elcira desclasificó que en una primera instancia las policias comenzaron a investigar la desaparición de la adulta mayor como un accidente, factor que según la joven provocaría el desvanecimiento de las pruebas por presunta intervención de terceros en los hechos.

“Entonces, ¿qué pasa? Que al otro día, a las 10 de la mañana, cuando ya habían pasado más de 12 horas, se empieza a investigar todo como un accidente, como que mi abuela subió por un camino, llegó a un canal y se accidentó. Cosa que nosotros como familia creemos que no fue así, porque ella tenía un problema a la rodilla, le hubiese costado muchísimo llegar arriba y haberse caído a ese canal”, reveló Carla.

“Nosotros creemos que hubo intervención de terceros, que a ella lamentablemente la asaltaron, quizás la trataron de secuestrar, quizás qué pasó con ella. El tema es que siempre se investigó como un accidente. ¿Qué pasa con las pruebas? Las pruebas están desvanecidas”, complementó.

“Quizás mi abuela está enterrada”

En esa línea, Carla indicó: “¿Qué pasa con los lugares que no se ha buscado? Los lugares donde la Policía de Investigaciones no ha llegado. Claro, no ha llegado porque no hay una orden que autorice quizás a buscar (...) ¿Han buscado bajo la tierra? Quizás mi abuela está enterrada en algún lugar y no se sabe”.

“Entonces, de verdad que ya llevamos 35 días en que no hay absolutamente nada, no hay un aro, un zapato, mi abuela andaba con unos zapatos que se desprendían fácilmente. No hay absultamente nada”, aseveró.

Finalmente, la nieta de María Elcira hizo un llamado al Pdte. Gabriel Boric y la Ministra del Interior, Carolina Tohá, sobre la vigencia de la Ley Extraviados: “¿Por qué hay leyes que están publicadas y no están plenamente vigentes? La Ley de Extraviados (...)¿ Y qué pasa? Ella (diputada Marisela Santibañez) me comenta que no está vigente (...) yo aquí hago un llamado al Presidente de la República, a la Ministra Carolina Tohá, porque no es posible”, concluyó.