07/ 10/ 2026 21:56

La nueva reforma de seguridad que reemplaza al fallido proyecto impulsado por el Gobierno

Luego de que el gobierno decidiera no perseverar con su reforma constitucional de seguridad, cuestionada por distintos sectores y sin los apoyos necesarios en el Senado, este miércoles fue ingresada una nueva propuesta elaborada por los senadores Pedro Araya (PPD), Andrés Longton (RN), Arturo Squella (Republicanos), Iván Flores (DC) y Karim Bianchi (independiente), y que cuenta con el respaldo del Ejecutivo. La iniciativa mantiene parte de los objetivos del proyecto original, pero introduce cambios relevantes. ¿Cuáles son las propuestas principales? Conoce toda la información en la nota.