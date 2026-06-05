Investigan hallazgo de cuerpo calcinado cerca de condomonio en Curacaví

Vecinos del sector alertaron a Seguridad Pública comunal por un bulto quemándose, para luego confirmar que se trataba de un cuerpo con signos de violencia.

La tarde de este viernes, se reportó el hallazgo de un cuerpo cerca de un condominio en el sector de La Aurora en comuna de Curacaví.

Preliminarmente, la Fiscalía ECOH informó que el cadáver presenta señales de violencia y signos fuego.

Personal de Carabineros se encuentra resguardando el sitio del suceso y la Policía de Investigaciones (PDI) se hará cargos de las indagatorias en el lugar.

Fue una vecina del sector la que dio la alerta a las policias luego de percatarse que había humo en el costado del camino donde se encontró el cuerpo.

“Hoy día a eso de las 14.30 horas llega un llamado a la central que tenemos nosotros en Curacaví, donde el guardia de un condominio cercano acá, que está como a 200 metros, dice que algunos vecinos habrían visto un bulto quemándose“, indicó Francisco Euzaguirre, director de Seguridad Pública de la municipalidad.

Posteriormente, la central se recibió un nuevo llamado de una vecina que me indicó que eventualmente sería un cuerpo “que estaba aparentemente desmembrado y que se encontraría quemándose”.

Fiscalía ECOH investiga el hecho

El fiscal Ernesto Navarro de la Fiscalía ECOH entregó detalles del hallazgo del cuerpo, tras la alerta de vecinos y trabajodores del sector.

Según indicó, se trata de un cadáver “el cual se encontraba desmenbrado y quemándose”.

En cuanto a la víctima, señaló que es “un hombre de alrededor de 25 y 30 años, el que hasta el momento no ha podido ser identificado”.