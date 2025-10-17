 Hombre disparó en pleno consultorio de La Pintana: Tenía procedimiento agendado en otro lugar - Chilevisión
17/10/2025 14:21

Hombre disparó en pleno consultorio de La Pintana: Tenía procedimiento agendado en otro lugar

Durante la tarde de este lunes un hombre efectuó disparos en el Cesfam Nueva Extremadura, ubicado en la comuna de La Pintana. El sujeto llegó a pedir una curación; sin embargo, tenía una orden específica para que el procedimiento se realizara en otro establecimiento de salud. Al explicarle la situación, el hombre se ofuscó, agredió al personal de forma verbal y según explicó el director del recinto, Tomás Muñoz Zúñiga, el individuo efectuó de 3 a 5 disparos hacia el establecimiento. El municipio anunció una querella contra dicha persona.

