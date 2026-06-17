Hija insistió a su pololo para contratar sicario: El dato clave que reveló abogado sobre autora de parricidio

El caso se regirá por la Ley de Responsabilidad Penal Adolescente y los imputados arriesgarían la pena máxima que es de hasta 10 años de privación de libertad.

En una nueva arista sobre el brutal homicidio de una mujer en Loncoche, el abogado que representa a la hija de la víctima y su pololo entregó nuevos antecedentes respecto a los detenidos y acusados por el crimen.

A la salida del Juzgado de Garantía de Loncoche, Gonzalo Canales afirmó que “había una familia disfuncional” con “problemas internos”, factores que habrían influido en la planificación del asesinato.

Esto habría llevado a la adolescente a idear el parricidio aún cuando no contaba con el apoyo de su pareja, pues este último se habría negado a realizar una acción de esta naturaleza.

“El pololo, a insistencia reiterada de su polola, se contacta con este tercer sujeto, quien habría sido el autor material”, declaró el profesional en el tribunal, junto con asegurar que la joven padecía problemas de índole psicológica que nadie detectó, según consignó Radio Bío Bío.





Respecto al presunto pago a un amigo y compañero de curso de ambos, Caneles afirmó que la menor le dijo que no se concretó el pago. “No hubo entrega de dinero ni antes, ni durante, ni inmediatamente posterior al hecho”, reconoció.

Todos estos hechos llevaron a los tres imputados a control de detención en el Juzgado de Garantía, donde se estableció ampliar el arresto hasta el viernes, a la espera de las diligencias que se mantienen en curso.

Adolescentes arriesgan 10 años de privación de libertad

Respecto de los delitos investigados, la hija de la víctima será perseguida por el delito de parricidio, mientras que los otros dos adolescentes enfrentarán cargos por homicidio calificado.

Al ser menores de edad, el caso se regirá por la Ley de Responsabilidad Penal Adolescente, que es una normativa que contempla sanciones distintas a las de los adultos.

En la audiencia la Fiscalía de La Araucanía solicitaría la internación provisoria de los tres imputados. Sobre las condenas, al ser menores de edad arriesgan la pena máxima que es de hasta 10 años de privación de libertad.