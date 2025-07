Habla mamá de niño de 8 años mordido por hombre en la calle: “Lo tiró al suelo con una fuerza tremenda” - Chilevisión

En ese lugar, el hijo de Paola y su suegra fueron interceptados por un hombre de nacionalidad haitiana, quien habría salido corriendo de una vivienda y se lanzó directamente sobre el menor.

"Empezó a morder a mi hijo en la mejilla izquierda"

La madre relató que el hombre “tiró -al menor- al suelo con una fuerza tremenda, lo agarró del cuello y le empezó a meter la mano en la boca. Lo estaba asfixiando. Mi suegra, al ver eso, se metió en medio y como le estaban tratando de sacar las manos, empezó a morder a mi hijo en la mejilla izquierda“.

Al intentar alejar al agresor, la suegra del menor también sufrió mordeduras en uno de sus dedos.

“Ella casi pierde su dedo y si no es por los vecinos, mi hijo y mi suegra no se salvan. El tipo los quería matar, quería asfixiar a mi hijo. Fue un ataque de la nada y totalmente traumático para mi hijo. Mi hijo ahora está con su carita hinchada. No necesitó puntos, pero tiene un daño psicológico tremendo“, expresó Paola.

El hombre fue formalizado este viernes, quedando con las medidas cautelares de arraigo nacional y prohibición de acercarse a las víctimas.

Por otro lado, desde la Municipalidad de Florida aseguraron que presentarán acciones por el caso, y actualmente se encuentran analizando el curso a seguir.