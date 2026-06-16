Gobierno destruye puente clandestino en zanja de Colchane: “Ellos insistirán, nosotros también”

El ministro de Seguridad Pública, Martín Arrau, confirmó que este martes se llevaron a cabo los trabajos para concretar al demolición de la estructura construida sobre sacos que permitía el paso de peatones y vehículos.

El Gobierno confirmó la destrucción del puente clandestino instalado en la zanja de Colchane, en la frontera del país.

La estructura apareció en los últimos días y causó sorpresa en redes sociales por la construcción, ya que estaría sostenida por sacos y tierra y permitía el paso de peatones y vehículos.

El ministro de Seguridad Pública, Martín Arrau, comunicó a través de su cuenta de X que este martes se llevó a cabo la demolición.





“Esta estructura evidencia la capacidad operativa y económica de las redes de crimen organizado que operan en nuestra frontera. Pero también demuestra que la zanja funciona: Los obliga a desplegar maquinaria, invertir recursos y exponerse para intentar superar una barrera que antes no existía”, escribió.

El secretario de Estado también reparó en que “la zanja no opera sola. Es parte de una estrategia mucho mayor: Más personal, más patrullajes, más infraestructura, más sensores, drones, vigilancia nocturna y tecnología para recuperar el control efectivo de nuestras fronteras”.

“Ellos insistirán. Nosotros también, pero con toda la fuerza del Estado”, agregó.

El trabajo requirió maquinaria del Ministerio de Obras Públicas, monitoreado por personal del Ejército. Durante la labor se reparó el vado y los sectores de acceso que hacían posible construirlo en ese sector.