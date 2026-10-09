Fuerte sismo remece al norte del país: Revisa la magnitud y el epicentro
El movimiento telúrico se registró a las 07:22 horas de este viernes 9 de octubre.
Un sismo de magnitud 5.2 sacudió este viernes 9 de octubre a la zona norte del país, en la región de Tarapacá.
De acuerdo a lo informado por el Centro Sismológico Nacional (CSN), el movimiento telúrico ocurrió a las 07:22 horas, a 74 kilómetros al sur de Colchane.
Según reportó el organismo, el temblor se registró a una profundidad de 128 kilómetros.
Las intensidades en escala de Mercalli son:
Región de Tarapacá
|Localidad
|Intensidad
|Iquique
|IV
|Alto Hospicio
|IV
|Camiña
|III
|Huara
|III
|La Tirana
|III
|Pica
|III
|Pozo Almonte
|III