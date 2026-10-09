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Fuerte sismo remece al norte del país: Revisa la magnitud y el epicentro

El movimiento telúrico se registró a las 07:22 horas de este viernes 9 de octubre.

Gonzalo Querol
Por Gonzalo Querol

Periodista Digital

Un sismo de magnitud 5.2 sacudió este viernes 9 de octubre a la zona norte del país, en la región de Tarapacá. 

De acuerdo a lo informado por el Centro Sismológico Nacional (CSN), el movimiento telúrico ocurrió a las 07:22 horas, a 74 kilómetros al sur de Colchane. 

Según reportó el organismo, el temblor se registró a una profundidad de 128 kilómetros.

Las intensidades en escala de Mercalli son:

Región de Tarapacá

Localidad Intensidad
Iquique IV
Alto Hospicio IV
Camiña III
Huara III
La Tirana III
Pica III
Pozo Almonte III

 

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