Fuerte sismo remece al norte del país: Revisa la magnitud y el epicentro

El movimiento telúrico se registró a las 07:22 horas de este viernes 9 de octubre.

Un sismo de magnitud 5.2 sacudió este viernes 9 de octubre a la zona norte del país, en la región de Tarapacá.

De acuerdo a lo informado por el Centro Sismológico Nacional (CSN), el movimiento telúrico ocurrió a las 07:22 horas, a 74 kilómetros al sur de Colchane.

Según reportó el organismo, el temblor se registró a una profundidad de 128 kilómetros.

Las intensidades en escala de Mercalli son:

Región de Tarapacá