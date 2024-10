En su declaración ante Fiscalía, el ex ministro Felipe Ward explicó el rol que el ex ministro del Interior, Andrés Chadwick, habría cumplido en las presuntas gestiones en el Ministerio de Vivienda para acelerar permisos de construcción para el proyecto Parque Capital, propiedad de los hermanos Jalaff, también imputados en la causa. Desde la UDI, este martes, hubo defensas, pero también solicitudes para que el ex secretario de Estado entregue explicaciones.