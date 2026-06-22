Familia de hombre desaparecido en Navidad de 2024 revela dato clave antes de perder rastro: “Le agotó las pilas”

En el nuevo capítulo de la sección ¿Dónde estás? de CHV Noticias, los hermanos de Jonathan Benjamín Cabrera compartieron conmovedores testimonios. El rastro del hombre se perdió tras la Navidad de 2024 y desde entonces no han sabido nada sobre su paradero.

La desaparición de Jonathan Benjamín Cabrera mantiene en vilo a su familia desde fines de 2024. En un nuevo capítulo de la sección ¿Dónde estás? de CHV Noticias, sus hermanos compartieron conmovedores testimonios sobre la búsqueda del hombre, cuyo rastro se perdió tras la Navidad de ese año y de quien no han vuelto a tener noticias concretas.

Benjamín es oriundo de La Ligua y es el menor de 11 hermanos. Según recuerdan sus cercanos, siempre destacó por ser especialmente cariñoso y cercano a su madre.

El emotivo recuerdo de los hermanos de Jonathan

“Yo creo que de todos los hermanos era el más cariñoso de todos. Vivía dando besitos. Siempre estaba pendiente de mi mamá”, recordó María Angélica, una de sus hermanas, durante el reportaje.

Precisamente esa cercanía fue una de las primeras señales de que algo no estaba bien. Sus familiares relataron que Benjamín nunca faltaba a fechas importantes, especialmente al Día de la Madre y al cumpleaños de su mamá, instancias en las que siempre llegaba con una torta para celebrar.

“Empezamos a sentir que lo estábamos perdiendo cuando ya no estuvo para el Día de la Mamá. No hubo un llamado, no hubo tortita (…) Él tenía que estar sí o sí, aunque fuera cinco minutos para darle un beso”, recordó su hermana.

La madre de Benjamín, de 76 años, no quiso aparecer en cámara debido al profundo dolor que le provoca la situación. Sus hijos explicaron que la búsqueda que mantienen hasta hoy también es por ella.

“Mi mamá es bien sensible. Se guarda todo el dolor. Esto lo hacemos por ella. No le da para hablar porque se va a quebrar completamente”, señalaron.

¿Dónde está Jonathan?

Durante el reportaje, la familia también relató que la vida de Benjamín cambió drásticamente tras dos episodios que lo marcaron profundamente: la muerte de una de sus hermanas y el distanciamiento de sus hijos luego de una separación.

“La pérdida de Marta fue como que le agotó las pilas. Dejó de tener esa chispa, esas ganas de estar”, comentó Emanuel Cabrera, hermano de Jonathan.

Con el paso del tiempo comenzaron a enterarse de que frecuentaba malas compañías y que algunas personas lo habían visto en situaciones complejas. Sin embargo, nunca imaginaron que perderían completamente el contacto con él.

Durante estos meses han seguido distintas pistas. Una apuntaba a que trabajaba en un supermercado de Reñaca, mientras que otra lo situaba viviendo en situación de calle en el centro de Santiago. Ninguna ha permitido encontrarlo.

A pesar de la incertidumbre, sus hermanos aseguran que no bajarán los brazos. “Siento que tengo una deuda con él y por mi mamá (…) Mi mamá está sufriendo mucho y eso no lo soporto”, dijo Emanuel.

La promesa familiar sigue intacta. “Yo lo voy a entregar a mi hermano a mi mamá. Eso es lo que yo quiero. Me cueste lo que me cueste”, afirmó emocionado.

Mira el reportaje acá: