“Era la primera vez que se subía a una tabla”: Hermano de desaparecido revela factores que provocaron la tragedia - Chilevisión

Alejandro, hermano del desaparecido, conversó con el programa Contigo En Directo de Chilevisión y entregó detalles de lo sucedido y todos los esfuerzos de búsqueda que se realizan en la zona.

Ya son seis días los que lleva desaparecido Aníbal Silva Candía, a quien se le perdió el rastro mientras practicaba stand up paddle junto a un grupo de amigos en Hualpén, región del Biobío.

Alejandro, hermano del desaparecido, conversó con el programa Contigo En Directo de Chilevisión y entregó detalles de lo sucedido y todos los esfuerzos de búsqueda que se realizan en la zona.

VER MÁS SOBRE NACIONAL

"Tenemos un dolor inmenso como familia. Es algo inesperado, impactante, algo que nadie esperaría", partió declarando el joven, quien afirmó que hace dos años practica stand up paddle.

"Yo lo hago desde hace dos años, pero para practicar siempre se busca un clima controlado, buenas condiciones, donde no corra tanto viento, generalmente en la mañana y era la primera vez que Aníbal se subía a una tabla", aseguró.

Hermano de joven desaparecido apuntó a suma de factores de riesgo

Alejandro comentó que su hermano fue a pasar un día a la playa como cualquier otro, pero que lamentablemente se juntaron varios factotes de riesgo, como el fuerte viento, dos personas por tabla y la falta de experiencia de los jóvenes, lo que provocó la tragedia.

"El problema fue de vuelta, tipo 16-17 horas, cuando pasaban por Caleta de los Cuervos y había mucho viento y por ende mucha marejada. Eso hizo que sus amigos se separan de él, ellos fueron arrastrados mar adentro, unos 650 metros y lograron llegar a una boya".

No obstante, su hermano no corrió la misma suerte: "Aníbal fue arrastrado hacia la orilla, a unos 60 metros de la orilla, entonces teníamos la fe que él pudiese llegar a la orilla nadando, pero no hemos tenido tenido nada de él".