“Que ella se entregue”: Hijo de conductor venezolano agredido dio a conocer complejo estado de su padre - Chilevisión

A pesar de las disculpas públicas y de señalar que ha recibido amenazas de muerte, la familia del afectado realizó la denuncia ante la PDI.

Durante el fin de semana se viralizó un video donde una joven chilena agrede a un conductor de aplicación de nacionalidad venezolana, por lo que la mujer debió pedir disculpas, junto con asegurar que recibió graves amenazas.

Sin embargo, desde el entorno de la víctima confirmaron que ya realizaron la denuncia correspondiente ante la Policía de Investigaciones.

Este lunes, Ronald Agüero, hijo del conductor afectado, se refirió al hecho y aseguró que su padre está profundamente desanimado y en busca de un nuevo trabajo debido al impacto emocional que le dejó el incidente.

"El me dijo que no subiera nada a redes sociales, pero después de ver el video le pedí que hiciéramos la denuncia", comenzó declarando a TVN.

"Ella ha tenido otros casos similares. Debió pedir disculpas por presión. Pido calma a las personas; esto debe resolverse por la vía legal. Lo mejor es que ella se entregue a la PDI". Por último, el joven afirmó: "Mi papá no quiere saber nada de ella, fue un trauma".

Mujer pide disculpas públicas tras agresión

A través de una entrevista en el diario El Mercurio, la mujer afirmó que vive un complicado momento debido a amenazas de muerte.

"Me arrepiento bastante de lo que hice. Hace poco le pegaron a una niña acá a la vuelta (de su casa), porque pensaron que era yo... Me han amenazado de muerte, me han venido a buscar a mi casa", señaló.

"Estoy muy asustada, tengo mucho miedo. Incluso en las noches despierto y pienso en matarme”. Además, reveló que "publicaron una foto de mi mamá, diciendo que la iban a buscar para golpearla".

Por último, la joven aseguró que llamó al afectado con la intención de pedir disculpas, sin embargo, este la habría bloqueado.