Habla mujer que agredió a conductor venezolano: Pide “disculpas públicas” y denuncia amenazas de muerte - Chilevisión

La joven chilena que se hizo viral al protagonizar una grabación en la que aparece agrediendo a un conductor de aplicación de nacionalidad venezolana rompió el silencio al revelar el complejo momento que atraviesa.

“Me arrepiento bastante de lo que hice”, expresó en conversación con El Mercurio. “Hace poco le pegaron a una niña acá a la vuelta, porque pensaron que era yo (…). Me han amenazado de muerte, me han venido a buscar a mi casa”, declaró.

A lo anterior, agregó que “estoy muy asustada, tengo mucho miedo. Incluso en las noches despierto y pienso a veces en matarme”. Además, reveló que “publicaron una foto de mi mamá, diciendo que la iban a buscar para golpearla".

“Si el caballero me denunció, hay que terminar esto por los canales adecuados y resolverlo en la fiscalía como corresponde. Yo estoy dispuesta a pagar lo que tenga que pagar y quiero pedir disculpas públicas al caballero en persona”, aseveró la mujer.

Intentó pedir disculpas pero asegura que fue bloqueada

De acuerdo con Constanza Ruiz, el nombre de la joven de 26 años, rectificó sus dichos y aclaró que el conductor no mantenía un arma, pues indicó que “no era verdad, solamente me asusté y dije esa tontera”.

Por otro lado, la estudiante universitaria aseguró que llamó al afectado con la intención de pedir disculpas, sin embargo, este la habría bloqueado.

“Hablé con él por teléfono y le mandé mensaje. Le pedí disculpas, le dije que igual estaba siendo amenazada y me bloqueó”, contó Constanza al medio antes citado.

"Cometí errores, me metí en la drogadicción"

La mujer también contó que estuvo internada en el Sename desde los 13 a los 18 años y que luego vivió en la calle. "Yo vivía en el Cementerio General, viví en Los Rucos, en La Parinacota, estuve así durante un año y medio”, relató.

“Cometí errores, me metí en la drogadicción. Fui consumidora de pasta base y cocaína, pero me recuperé, salí adelante, me rehabilité”, agregó en la entrevista.

Por lo mismo, explicó que “mi vida ha sido superfuerte igual. A veces ando con rabia, me frustro, y no sé qué me pasa, pero como que me descompongo, ando como a la defensiva (…) Todos me han dado la espalda, hasta mi familia”.

Mujer interpuso denuncia por amenzas de muerte

Finalmente, Constanza se refirió a las graves amenazas que ha recibido tras la divulgación del video, mismas que la llevaron a presentar una denuncia por amenazas de muerte y hostigamiento.

“La gente me empezó a reconocer el viernes, entonces no salí más de mi casa, apenas he comido”, lamentó. “Se me vino el mundo encima con todo esto. (...) Me llegan correos con amenazas”, afirmó.