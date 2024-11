Papá de Daniela Olate recordó crudo momento en el que se enteró de la muerte de su hija - Chilevisión

Luis Olate relató cómo supo del deceso de su hija, quien fue asesinada en Florida el pasado 16 de julio tras subir al auto de un hombre que ofreció llevarla a Concepción.

Cuatro meses se cumplen desde el hallazgo del cuerpo de Daniela Olate, la joven de 23 años que fue asesinada en Florida el pasado 16 de julio, tras subir al auto de un hombre de 37 años que ofreció llevarla a Concepción.

La víctima fue vista por última vez en el sector rural de Los Álamos, pues había salido rumbo a la comuna de Florida para entregar unos medicamentos a sus abuelos en dicha localidad.

Constanza, su hermana, fue la última persona con la que ella tuvo contacto: "Un minuto después de subirse a ese vehículo me manda un mensaje y me dice 'me voy a ir con un caballero', y me manda su ubicación actual", contó.

Posteriormente, Daniela fue hallada en el fundo Trecacura ubicado en el sector Lo Carrasco de Florida, tras estar cerca de 24 horas desaparecida. En aquel punto, el cuidador del lugar encontró el cadáver de la joven en una quebrada.

Luis Olate recuerda momento en que se enteró de la muerte de su hija

Luis Olate, padre de la mujer, contó que inicialmente había escuchado en la radio sobre el hallazgo de un cuerpo en Florida, pero que nunca se le pasó por la mente que podría ser su hija. Solo estaba enfocado en la búsqueda y encontrarla con vida.

De acuerdo con BBCL Investiga, fue en eso cuando lo llamó su hermano y le preguntó donde estaba. "¡¿Por qué?! ¿Encontraron a mi hija?", preguntó Luis, a lo que recibió una respuesta negativa. Sin embargo, era mentira, pues el cuerpo había aparecido minutos antes.

Pese a que fiscalía no confirmaba la identidad, en el lugar ya estaban sus dos hijos, quienes pedían que explicaran si era o no su hermana Daniela.

Hasta la casa de Luis posteriomente llegó una vecina, quien esperaba afuera para manejar su camioneta. Aunque no entendía la situación, no puso trabas y subió con su esposa e hija menor.

"Yo le dije, vecina ¿encontraron a mi hija?", recordó que preguntó a su vecina. Aunque la respuesta nuevamente fue negativa, por dentro aseguró que ya lo sabía.

Una vez llegaron al fundo, vio a la Policía de Investigaciones y aseguró que lo entendió todo. "Quedé mirando y dije: encontraron a mi hija, encontraron a mi hija", fue lo que dijo, según su propio relato.