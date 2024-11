Los gastos reservados de la Subsecretaría del Interior durante el periodo de Manuel Monsalve están en la mira. Personal de la Contraloría General de la República llegó hoy hasta La Moneda, en medio de la revisión de esos fondos por gastos en efectivo que habría realizado la ex autoridad y de los que no existen detalles. Adicionalmente, se ampliará la querella contra el ex subsecretario por el uso de casi 950 millones de pesos bajo el mismo concepto.