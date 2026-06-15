Emergencia en población La Legua: Habría cuatro casas afectadas por incendio

Bomberos trabaja en el lugar para evitar la propagación de las llamas a otras viviendas.

Un gran incendio se registra durante esta mañana a la comuna de San Joaquín, más precisamente en la población La Legua.

Se estima que habría cuatro casas afectadas por las llamas, donde bomberos trabaja en el lugar para evitar la propagación del fuego.





Transporte Informa dio a conocer que debido a esta situación el tránsito se encuentra suspendido en calle Mataveri a la altura de Álvaro Sánchez Pinzón.