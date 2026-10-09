Emergencia en Metro: Pasajeros grabaron explosión y emanación de humo en vagón de la Línea 5

El incidente tuvo lugar en la estación Rodrigo de Araya y, según comunicó la empresa de transporte en sus cuentas oficiales, se debió a un “arco eléctrico en un neumático”.

En horas de la tarde de este viernes, Metro de Santiago sufrió una interrupción en su funcionamiento habitual producto de una emergencia que tuvo lugar en la Línea 5.

Videos grabados por pasajeros alcanzaron a registrar una explosión en la estación Rodrigo de Araya, que fue causada por un problema eléctrico.

Producto del incidente, la empresa de transporte informó a eso de las 20:10 horas que el servicio de la Línea 5 estaba disponible desde Plaza de Maipú a Ñuble, quedando suspendido entre Rodrigo de Araya y Rodrigo Valdés.

Sin embargo, una hora después dieron a conocer en sus cuentas oficiales que todas las estaciones se encuentran operativas, por lo que dieron por superado lo ocurrido.

Según explicaron, la “interrupción se debió a un arco eléctrico en un neumático que generó humo“. Los pasajeros, agregaron, fueron evacuados en estación Rodrigo de Araya sin heridos que lamentar.

Imágenes de testigos dan cuenta del pánico de los pasajeros al momento de la emergencia, pues un video capturó cómo presenciaron estas explosiones mientras se encontraban a bordo de un vagón.

Revisa los registros a continuación: