09/ 10/ 2026 22:08

Dueños llegan a buscar autos perdidos por aluvión: Daños en Las Condes se estiman en US$170 millones

Tras el aluvión, se calcula que cerca de 90 vehículos quedaron atrapados, y 26 están aún esperando ser retirados por sus dueños. Esto, mientras las autoridades advierten sobre los peligros persistentes y piden no acercarse a la zona cero. A su vez, desde el Gobierno anunciaron una campaña preventiva de vacunación contra enfermedades como la hepatitis A y el tétano para quienes se han expuesto a los riesgos de las labores de limpieza.