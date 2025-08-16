“Cómo le explico a mi nieta”: Los descargos de la madre del cabo Florido tras fuga de su asesino - Chilevisión

Este sábado, Raquel, la madre del cabo David Florindo habló sobre la fuga del reo Juan González Quezada, condenado por el asesinato de su hijo. La madre del oficial señaló: "No sé como vino a dar a Valparaíso... Tengo mucha pena y la voy a convertir en rabia, porque es demasiado". En esa línea, agregó que: "Tengo una nieta de 9 años, no ha podido ver televisión estos días, porque ella confió en que los tatas hicieron la pega y que la justicia hizo la pega y, sin embargo, hoy tenemos que estar ocultándole esto, para no decirle que el asesino de su padre está suelto, y era uno de sus mayores temores, que el asesino de su padre nos mate a nosotros, cómo le explico eso a mi nieta de 9 años". Raquel finalizó enfatizando: "Aquí hay un daño y nosotros somos las víctimas".