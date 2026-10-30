30/ 10/ 2026 15:19

Dirigente regaló herramientas de juguete a ministro: Lo emplazaron por “jugar con los agricultores”

Una particular interpelación recibió el ministro de Agricultura, Jaime Campos, en la comuna de Sagrada Familia, en la región del Maule. El vicepresidente de Agricultores Unidos, Juan Baeza, le entregó un inusual regalo: “Estas herramientas son de juguete. Se las dejo para que juegue con ellas y no con los agricultores de Chile”, decía la nota que lo acompañaba. Luego, el gremio cuestionó los compromisos del Gobierno con el mundo rural y exigió medidas contra la competencia desleal, las distorsiones de mercado y la concentración económica.