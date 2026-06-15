El diputado Jarno Limnéll relató que fue abordado por un grupo de cinco o seis hombres mientras caminaba por las calles del centro de la capital. El hecho ya está siendo noticia en el país europeo.

El parlamentario finlandés Jarno Limnéll denunció haber sido víctima de un violento asalto mientras caminaba por el centro de Santiago, hecho que relató a través de sus redes sociales junto a una fotografía tomada en la Plaza de Armas.

Según explicó, el incidente ocurrió a plena luz del día mientras transitaba por las calles del centro de la capital.

“Sí, me asusté. Estaba caminando a mediodía por las calles peatonales del centro de Santiago cuando cinco o seis hombres me atacaron repentina y violentamente. Todo sucedió muy rápido. Me arrancaron las joyas y huyeron “, escribió.

El legislador detalló que el ataque le dejó lesiones menores y daños en su vestimenta. “La situación fue grave: mi camisa quedó rasgada y tenía varias marcas en el cuerpo. Inmediatamente fui a la comisaría más cercana. El corazón me latía con fuerza durante mucho tiempo después de lo sucedido“, agregó.

Pese a la violencia del episodio, Limnéll destacó que las consecuencias pudieron haber sido mayores. “Sobre todo, me alivia que no se hayan utilizado armas blancas ni se hayan producido lesiones“, señaló.

La publicación fue acompañada por una fotografía tomada en la Plaza de Armas de Santiago, lugar que el parlamentario visitó durante su estadía en Chile.





Asalto a diputado finlandés en Chile es noticia en Europa

El hecho ha sido reportado por medios finlandeses, entre ellos Helsingin Sanomat, que publicó un artículo bajo el siguiente título: “El diputado Jarno Limnéll relata momentos de terror vividos en Chile”.

Al citado medio, el parlamentario entregó más detalles sobre lo ocurrido el pasado domingo en pleno centro de Santiago.

“Recuerdo que me defendí con todas mis fuerzas y tal vez eso hizo que se fueran. No pudieron llevarse el teléfono, por ejemplo”, indicó.

Asimismo, comentó las dificultades que tuvo para comunicarse con la policía chilena debido a la barrera idiomática. “La policía fue muy amable y servicial en todo momento, aunque hubo algunas dificultades con el idioma. También llamé a la embajada desde la cabina. Tenía la información de contacto de nuestra embajada arriba”, señaló.