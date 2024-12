¿Qué pasó con María Elcira? Secuestro, accidente o acto criminal, las teorías que baraja su familia - Chilevisión

Intervención de terceros, ocultamiento del cuerpo y hasta un posible secuestro están dentro de las alternativas que ha contemplado la familia de la mujer de 86 años.

La desaparición de María Elcira Contreras, una adulta mayor de 86 años y que se le perdió el rastro en Limache, ha generado gran conmoción en Chile desde el 12 de mayo de 2024.

Desde eso han pasado ya casi siete meses, en donde la investigación no ha dado furtos y ha sembrado más dudas que certezas entre sus familiares y seres queridos que continuán en la búsqueda de respuestas.

VER MÁS SOBRE MARÍA ELCIRA“El 30 de noviembre dejó de ser secreta la investigación, hace pocos minutos tuve acceso a la carpeta, no he podido leer mucho, pero mi visión no ha cambiado mucho. Acá como familia no estamos conformes con lo que se ha hecho”, declaró su nieta, Carla Hernádez.

Ver también {{_txt_titular}} Publicado {{_horap}}

Extraña desaparición

A María Elcira se le perdió la pista el 12 de mayo, mientras celebraba el Día de la Madre con su familia en un restaurante en el Fundo Las Tórtolas de Limache, luego de que fuera al baño.

La revisión de las cámaras de seguridad apuntaron a que la adulta mayor salió del establecimiento con rumbo al estacionamiento, y hasta ahora se desconce información concreta del caso.

Desde un comienzo, y ante los pocos antecedentes, la familia declaró sus sospechas sobre una posible intervención de terceros o incluso un accidente, pero han barajado varias teorías sobre su paradero.

Las teorías de la familia de María Elcira

Accidente natural

En un inicio se planteó la posibilidad de que María Elcira podría haberse caído al canal Waddington cercano al restaurante. Sin embargo, en las búsquedas realizadas no se encontraron rastros de ella.

Confusión o desorientación

Dentro de las primeras teorías que contemplaron las policías fue que la mujer de 86 años podría haberse perdido o desorientado cuando salió al baño. Sin embargo, esto se fue descartando luego de no encontrar evidencia que la situara en el lugar.

Intervención de terceros

La familia de María Elcira ha sostenido en varias oportunidades que podría haber participación de otras personas en su desaparición. Entre los argumentos que entregan es que que ella no habría podido alejarse por sus propios medios del lugar.

Ver también {{_txt_titular}} Publicado {{_horap}}

Ocultamiento del cuerpo

Una teoría reciente, expresada por su nieta, señala que el cuerpo podría estar oculto bajo tierra en el mismo lugar donde desapareció, lo que explicaría la falta de evidencias en las búsquedas externas​.

“La hipótesis del accidente es menos probable que la intervención de terceras personas… Mi abuela podría estar en el restaurante oculta bajo tierra, es crudo lo que estoy diciendo, pero llevamos todos estos meses sin ninguna respuesta y con una investigación desordenada. Es frustrante como familia”, señaló su nieta.

Secuestro o acto criminal

La familia considera posible que María Elcira haya sido víctima de un crimen. En ese contexto salió a la luz un testimonio sobre una pelea en una camioneta cerca del lugar dos horas después de su desaparición, lo que hizo levantar las sospechas sobre un posible secuestro​.