“Quizás darnos alguna pista”: Nieta de María Elcira apunta a que inusual objeto que portaba su abuela podría ser crucial - Chilevisión

La nieta de la adulta mayor extraviada el pasado 12 de mayo recordó la existencia de un elemento que portaba su abuela y que podría "quizás darnos alguna pista" de su paradero.

La desaparición de María Elcira Contreras sigue generando interrogantes en la familia y, a casi seis meses de su extravío, aún existen pocas pistas acerca de su paradero.

La familia, además, ha revelado un complejo momento familiar a partir de la desaparición de la adulta mayor de 86 años en Limache el pasado 12 de mayo, durante una celebración del Día de la Madre, con complejas teorías e incluso siendo víctimas de un delito en las últimas semanas.

La nieta de María Elcira, Carla Hernández, reveló a La Cuarta nuevos antecedentes sobre la investigación y criticó el avance de la misma por considerar que la familia está "totalmente aislada".

"No sabemos absolutamente nada, lo que no tiene justificación alguna, a mi parecer. Puedo entender que diligencias específicas sean secretas por su naturaleza, pero no toda la investigación", subrayó Hernández.

El objeto "no tan común" que portaba María Elcira

Fue ella misma quién recordó que su abuela llevaba consigo un objeto, que a su juicio resulta no ser "tan común". "He estado pensando y hay un objeto que mi abuela usaba", comenzó diciendo.

En ese sentido, Hernández explicó que “ella portaba un collar que nos regaló mi mamá. Es una tarjeta cuántica a la que se le atribuyen varios beneficios”.

“Son detalles, pero ahora pienso que cualquier detalle puede servir para encontrarla. Ya estamos tan desesperados, que pienso que quizás alguien pudiese haber encontrado ese objeto, que no es tan común, y quizás darnos alguna pista de dónde pueda estar”, cerró.