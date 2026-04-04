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Crimen de mujer comerciante en Quinta Normal: Hallan desmantelada la camioneta de la víctima

Redacción Chilevisión
Por Redacción Chilevisión

Este sábado se conocieron nuevos detalles del crimen de una comerciante en Quinta Normal. Carabineros difundió la imagen de Víctor Thany (27) como principal sospechoso y autor del homicidio. La víctima le habría ofrecido trabajo y alojamiento. Vecinos aseguran haberlo visto saliendo del domicilio y se indaga el robo de más de 6.000 prendas. En las últimas horas, la camioneta de la víctima apareció desmantelada.

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