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Conductor se habría dormido: Buses del Sistema Red protagonizan fuerte choque en la Alameda

Alex Sierra
Por Alex Sierra

Periodista de CHV Noticias

Dos micros del Sistema Red protagonizaron una fuerte colisión en Alameda con República. De acuerdo a lo informado, un bus que esperaba la luz verde y que transportaba dos pasajeros, fue impactado en la parte trasera por otro bus, que iba en tránsito, y donde el conductor se iba quedando dormido al volante y no alcanza a frenar. El chofer que provocó el accidente fue trasladado a un centro asistencial por algunas lesiones, pero no hubo lesionados de gravedad. Se encuentra cortado el tránsito en la zona de corredor de buses de esa parte de la Alameda.

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