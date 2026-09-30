30/ 09/ 2026 07:15

Conductor se habría dormido: Buses del Sistema Red protagonizan fuerte choque en la Alameda

Dos micros del Sistema Red protagonizaron una fuerte colisión en Alameda con República. De acuerdo a lo informado, un bus que esperaba la luz verde y que transportaba dos pasajeros, fue impactado en la parte trasera por otro bus, que iba en tránsito, y donde el conductor se iba quedando dormido al volante y no alcanza a frenar. El chofer que provocó el accidente fue trasladado a un centro asistencial por algunas lesiones, pero no hubo lesionados de gravedad. Se encuentra cortado el tránsito en la zona de corredor de buses de esa parte de la Alameda.