Condenan a carabinero por violar a niña de 13 años en Arica: Grabó los abusos y los guardó en su celular

Los hechos se remontan al último trimestre de 2024, instancia en la que el exefectivo se acercó a la víctima a través de redes sociales para luego convencerla de que “mantenían una relación sentimental”.

La Corte de Apelaciones de Arica confirmó la condena de 17 años de cárcel contra el excarabinero L.F.C.P por cometer el delito consumado de violación contra una niña de 13 años. Tras la revisión de antecedentes, el Tribunal rechazó el recurso de nulidad presentado por la defensa del exfuncionario tras el fallo de primera instancia.

La resolución de mantener el presidio efectivo impuesto fue adoptada de manera unánime por la Primera Sala del tribunal de alzada, que “descartó errores de derecho” en la sentencia dictada por el Tribunal Oral en lo Penal de Arica.

Durante la revisión del caso, la defensa insistió en que la identificación del acusado habría “sido inducida” durante la investigación. Sin embargo, los magistrados concluyeron que dichos argumentos no lograron generar “una duda razonable“.





Condenan a Carabinero por violar a menor de 13 años en Arica

De acuerdo a lo acreditado por el tribunal en el fallo de primera instancia, el condenado (23) comenzó a acercarse a la víctima a través de redes sociales cuando ella tenía 13 años de edad.

Posteriormente, según detalló el Poder Judicial, el entonces carabinero la habría “convencido de que mantenía una relación sentimental con ella”. Lo anterior derivó en que el condenado le solicitara fotografías y videos de carácter sexual a través de mensajes.

En la misma línea, el Tribunal comprobó que el acusado L.F.C.P. violó a la víctima en más de una ocasión entre septiembre y diciembre de 2024, cuando esta tenía 13 años de edad.

“Oportunidades en las cuales con su propio celular filmó el acto sexual“, detalló en el fallo.

Según detalló el fallo, parte de los registros fueron almacenados e incautados desde su teléfono celular en medio de la investigación.