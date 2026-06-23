Cierran Autopista Central por colisión múltiple de vehículos: Tránsito al sur es desviado
Transporte informó lo sucedido durante la tarde de este martes, a través de su cuenta de X.
A través de X, Transporte informó el corte total de la Autopista Central en dirección al sur, a la altura del kilómetro 10, cercano a la conexión con la Ruta 5.
Esta medida se debió a una colisión múltiples de nueve vehículos en General Velásquez.
Por esa razón, los vehículos que circulen hacia el sur deben desviarse hacia la vía local, a la altura de Santa Margarita en San Bernardo.
ALERTA DE TRÁNSITO (12:26). Se mantiene CORTE TOTAL de Gral. Velásquez al sur, km 10, próximo a empalme de Ruta 5 por una colisión múltiple de vehículos. Todo el flujo vehicular es desviado a vía local a la altura Sta Margarita en #SanBernardo. Alta congestión. Prefiera Ruta 5 https://t.co/IaDODGURYr
— TransporteInforma Región Metropolitana De Santiago (@TTISantiago) June 23, 2026