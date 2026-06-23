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Cierran Autopista Central por colisión múltiple de vehículos: Tránsito al sur es desviado

Transporte informó lo sucedido durante la tarde de este martes, a través de su cuenta de X.

Catalina Vargas
Por Catalina Vargas

Periodista Digital

A través de X, Transporte informó el corte total de la Autopista Central en dirección al sur, a la altura del kilómetro 10, cercano a la conexión con la Ruta 5. 

Esta medida se debió a una colisión múltiples de nueve vehículos en General Velásquez.

Por esa razón, los vehículos que circulen hacia el sur deben desviarse hacia la vía local, a la altura de Santa Margarita en San Bernardo.

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