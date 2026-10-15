Sentencian a 20 años de cárcel al primer condenado por secuestro y homicidio de Ronald Ojeda

Se trata del primer acusado extraditado y sometido a juicio oral por este crimen, en el que desempeñó labores de vigilancia y cumplió un papel estratégico en la ejecución del delito.

El Segundo Tribunal Oral de Santiago condenó a 20 años de cárcel a Maickel Villegas, declarado culpable por el secuestro con homicidio del exmilitar venezolano Ronald Ojeda, ocurrido en febrero de 2024.

Se trata del primer acusado extraditado y sometido a juicio oral por este crimen, en el que desempeñó labores de vigilancia y cumplió un papel estratégico en la ejecución del delito.

La sentencia corresponde a la pena de presidio mayor en su grado máximo, solicitada por el Ministerio Público.

Según explicó el fiscal Alex Cortez, los 20 años constituían la pena máxima que podía solicitarse, debido a los compromisos asumidos por Chile con Costa Rica durante el proceso de extradición de Villegas.





Tras conocerse la resolución, la abogada defensora del condenado, María José Opazo, anunció que presentarán un recurso de nulidad. “Vamos a recurrir dentro del plazo legal”, aseguró.

Por ahora, Villegas continuará en el recinto donde permanecía bajo prisión preventiva, mientras la sentencia no quede firme.

Alejandra Valdivieso, abogada de la familia de Ronald Ojeda, manifestó su satisfacción con el fallo. “Lo que nos deja satisfechos es que se probó la participación de él. Él tuvo una participación estratégica dentro del secuestro con homicidio de Ronald Ojeda“, afirmó.

Otros 16 imputados enfrentarán juicio el 20 de octubre

El fiscal Cortez confirmó que el próximo 20 de octubre comenzará el juicio oral contra otros 16 imputados por el secuestro y homicidio de Ronald Ojeda.

El persecutor destacó que la condena de Villegas constituye un antecedente valioso para el desarrollo de este nuevo proceso judicial.

Finalmente, precisó que el presunto móvil político del crimen no fue acreditado durante el juicio y que esa hipótesis continúa siendo investigada por separado.

En el próximo proceso, la Fiscalía buscará demostrar la participación individual de los demás acusados en el secuestro y posterior asesinato del exmilitar venezolano.