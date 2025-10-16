 Candidatos presidenciales reaccionaron a renuncia de Diego Pardow tras error tarifario en cuentas de luz - Chilevisión
16/10/2025 16:34

Candidatos presidenciales reaccionaron a renuncia de Diego Pardow tras error tarifario en cuentas de luz

Hasta el momento Jeannette Jara, Eduardo Artés, Evelyn Matthei y José Antonio Kast se pronunciaron en sus redes sociales tras la salida del exministro de Energía, luego del error en el cálculo de las tarifas eléctricas. 

Publicado por Fernanda Valdenegro

Los candidatos presidenciales reaccionaron a la renuncia del ministro de Energía, Diego Pardow, tras el error en el cálculo de las tarifas en cuentas de luz.

El Gobierno informó este jueves que aceptó la renuncia del secretario de Estado, luego de que se conociera el informe de la Comisión Nacional de Energía (CNE) que reveló un error en el cálculo de las tarifas eléctricas. 

La situación evidenció una inconsistencia metodológica en el proceso de actualización de precios del sistema eléctrico.

El informe técnico preliminar de la CNE detalló que el error se produjo al aplicar de manera simultánea la variación del Índice de Precios al Consumidor (IPC) sobre los saldos pendientes generados durante los períodos de congelamiento tarifario. 

Esta duplicación de factores afectó directamente los valores que se trasladan a los consumidores.

Ante la magnitud del error y sus consecuencias, el Ejecutivo decidió aceptar la dimisión del ministro Pardow, quien se encontraba bajo presión tras la difusión del informe. 

Candidatos presidenciales reaccionaron a renuncia de Pardow

  • Evelyn Matthei

  • José Antonio Kast

  • Jeannette Jara 

  • Eduardo Artés

