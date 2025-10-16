Candidatos presidenciales reaccionaron a renuncia de Diego Pardow tras error tarifario en cuentas de luz - Chilevisión

Hasta el momento Jeannette Jara, Eduardo Artés, Evelyn Matthei y José Antonio Kast se pronunciaron en sus redes sociales tras la salida del exministro de Energía, luego del error en el cálculo de las tarifas eléctricas.

Los candidatos presidenciales reaccionaron a la renuncia del ministro de Energía, Diego Pardow, tras el error en el cálculo de las tarifas en cuentas de luz.

El Gobierno informó este jueves que aceptó la renuncia del secretario de Estado, luego de que se conociera el informe de la Comisión Nacional de Energía (CNE) que reveló un error en el cálculo de las tarifas eléctricas.

La situación evidenció una inconsistencia metodológica en el proceso de actualización de precios del sistema eléctrico.

El informe técnico preliminar de la CNE detalló que el error se produjo al aplicar de manera simultánea la variación del Índice de Precios al Consumidor (IPC) sobre los saldos pendientes generados durante los períodos de congelamiento tarifario.

Esta duplicación de factores afectó directamente los valores que se trasladan a los consumidores.

Ante la magnitud del error y sus consecuencias, el Ejecutivo decidió aceptar la dimisión del ministro Pardow, quien se encontraba bajo presión tras la difusión del informe.

Candidatos presidenciales reaccionaron a renuncia de Pardow

Evelyn Matthei

La renuncia del ministro Pardow era inevitable. Es un primer paso, pero se debe evaluar si hay más responsables. Todos deben asumir las consecuencias de sus errores.



Ahora, lo que corresponde, es que el Presidente explique cómo van a compensar a los chilenos que han pagado… pic.twitter.com/rPcZ8iyYXg — Evelyn Matthei (@evelynmatthei) October 16, 2025

José Antonio Kast

Negligentes, indolentes e incompetentes. La renuncia de Pardow no es suficiente. Que todos los responsables del alza de la cuenta de la luz y del potencial aumento de inflación se vayan del gobierno. pic.twitter.com/UiD2ECt4WS — José Antonio Kast Rist 🖐️🇨🇱 (@joseantoniokast) October 16, 2025

Jeannette Jara

La salida del ministro Pardow es una señal importante que reconoce la magnitud del problema. Agradezco la labor que realizó durante sus funciones todo este tiempo . Lo urgente ahora es compensar a las familias afectadas y dar una solución definitiva a un tema que ha golpeado el… — Jeannette Jara Román (@jeannette_jara) October 16, 2025

Eduardo Artés