Ante posible implicancia en Caso Audios: Citan a Tonka Tomicic para declarar ante Fiscalía este lunes - Chilevisión

La ex animadora deberá dar a conocer por qué datos de la empresa Diamond SpA fue parte una conversación entre Luis Hermosilla y Leonarda Villalobos.

Hace unos días el nombre de Tonka Tomicic salió a la luz desde los chats de Luis Hermosilla, abogado que se encuentra siendo investigado junto a Leonarda Villalobos por el delito de lavado de dinero, delitos tributarios y sobornos.

Ahora, la ex animadora deberá declarar ante la Fiscalía sobre la relación que tendrían los abogados con la empresa Diamond sPA, a nombre de Tonka Tomicic.

Ver también {{_txt_titular}} Publicado {{_horap}}

¿Por qué Tonka debe declarar por el caso Audios?

Según consignó CNN Chile, el reconocido rostro de televisión deberá presentarse el próximo día lunes 9 de septiembre, para dar a conocer la razón por la que su empresa fue nombrada entre los abogados, en el marco del Caso Audios.

Asimismo, Tonka llegaría en calidad de testigo a dar su testimonio ante el Ministerio Público, sin embargo, deberá acudir en compañía de su abogado, en caso de que cambie el curso de la investigación.

Recordemos que en una pasada audiencia a Luis Hermosilla y Leonarda Villalobos, se transparentó una conversación en donde Patricio Mejías, funcionario del SII, preguntaba sobre la empresa Diamond SpA.

De acuerdo con el fiscal Miguel Ángel Orellana, Villalobos se refería a Tonka Tomicic como "TT" para hablar sobre "la clave del SII de Diamond", la cual había sido entregada a otra persona.

Ante esto, la Fiscalía consagró que "esa conversación, inequívocamente, implica el conocimiento de ambas personas de que ese RUT de Diamond está siendo entregado a un tercero", por lo que se investigará en profundidad el tema.