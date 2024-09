Presidente Boric por Luis Hermosilla: “Me alegro que una persona que se creía poderosa enfrente a la justicia” - Chilevisión

En un punto de prensa en La Moneda, el mandatario insistió en sus polémicas palabras en torno al abogado y recalcó que "me alegro que una persona que se creía poderosa enfrente a la justicia como cualquier otra persona".

El Presidente de la República, Gabriel Boric, refirmó sus polémicos dichos de la semana pasada y nuevamente se refirió al abogado Luis Hermosilla y a su hermano Juan Pablo Hermosilla.

"Lo que yo manifesté y reitero, es que hay un señor que se creía todopoderoso, que creía que podía actuar con impunidad, reconociendo incluso que estaba cometiendo delitos, que hoy enfrente a la justicia como corresponde en Chile", expresó en La Moneda.

Junto con lo anterior, señaló: "No tengo ninguna preocupación más que el respeto a que las instituciones hagan su trabajo como corresponde y, en ese sentido, reitero y confirmo lo que ya he dicho".

"Me alegro que una persona que se creía poderosa enfrente a la justicia como cualquier otra persona. En eso no me afectan ni hacen cambiar de opinión las críticas de un sector de la élite que cree que a los poderosos no se les puede tocar", recalcó en el punto de prensa.

Continuó el mandatario: "Jamás he intervenido ni intervendría en un proceso judicial en curso. Jamás he hablado con un juez para decirle que actúe de tal o cual manera, ni pública ni privadamente".

"Eso, a mí me parece que es de todo sentido común y no me cabe ninguna duda, que más allá de algunas opiniones de algún sector de la sociedad, la mayoría de la gente está en la misma postura", complementó el mandatario.