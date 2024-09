Acompañado de su pareja y rodeado de adherentes: Así fue la caótica salida de Daniel Jadue desde Capitán Yáber - Chilevisión

El ex alcalde de Recoleta dejó la tarde de este lunes el recinto penitenciario ante una gran cantidad de personas que celebraron el cambio de su medida cautelar.

Tras pasar tres meses en prisión preventiva (91 días), el ex alcalde de Recoleta, Daniel Jadue dejó la tarde de este lunes el anexo penitenciario de Capitán Yáber.

Jadue tuvo una caótica salida del recinto carcelario, debido a la gran cantidad de medios de comunicación y adherentes que se hicieron presentes en el lugar.

Finalmente, el ex edil no habló con la prensa, y tras avanzar lento por la gran cantidad de gente, logró subirse a un vehículo, el cual lo trasladó a su domicilio ubicado en La Reina.

Tribunal revoca prisión preventiva de Daniel Jadue

El Tercer Juzgado de Garantía de Santiago revocó la prisión preventiva de Daniel Jadue y decretó arresto domiciliario total y arraigo nacional.

El Tribunal acogió la socilitud de la Fiscalía Centro Norte de revocar la anterior medida cautelar, debido a que la jueza estimó que cambiaron las condiciones de Jadue, ya que ahora no es alcalde y no está en ejercicio de sus funciones, por lo cual no existiría riesgo que pueda incurrir en algún delito.