Reportan masivo corte de luz en la región de Atacama: La ciudad de Vallenar es la más afectada

La Compañía General de Electricidad (CGE) expone que la reposición del servicio eléctrico será a eso de las 09:30 horas.

Durante la madrugada de este jueves se reportó un masivo corte de luz en la región de Atacama, el cual se ha extendido durante horas.

Según detalló la Superintendencia de Electricidad y Combustibles (SEC), a las 07:00 horas había 26.935 usuarios sin luz, la mayor cantidad de personas a nivel nacional.





Reportan masivo corte de luz en la región de Atacama

En tanto, la ciudad de Vallenar es la más afectada con 21.269 personas sin suministro eléctrico y luego le sigue Alto del Carmen con 2.874 personas.

La ciudad de Copiapó solo tiene 2 usuarios afectados, mientras que Freirina cuenta con 2.790 personas sin luz.

En esa misma línea, según expone la Compañía General de Electricidad (CGE), las zonas afectadas abarcan desde Freiripa hasta Chollay y Las Lozas, sumando a San Feliz y El Corral.

Aquí también se detalla que Vallenar es el lugar con más clientes sin luz en sus hogares y a través de su sitio web aseguran que la reposición está prevista para las 09:30 horas.

Sin embargo, usuarios en redes sociales exponen que, hace al menos 4 horas, ya se encontraban sin suministro eléctrico.

Hasta el momento, la CGE no ha aclarado las causas del corte de electricidad.

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