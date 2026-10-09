El Servicio Hidrográfico y Oceanográfico de la Armada informó que se descartó la posibilidad de tren de olas que afecten a la isla.

El Servicio Hidrográfico y Oceanográfico de la Armada (SHOA) canceló la amenaza de tsunami para las costas de Chile tras el terremoto 7,6 en Panamá de este viernes.

De esta manera, Rapa Nui no se vería afectada por el tren de olas provocadas por el importante movimiento telúrico que afectó al país de América Central.

De acuerdo a la información del Sistema Nacional de Alarma de Maremotos (SNAM), se mantendrá el monitoreo del evento.

“De acuerdo a modelaciones efectuadas por el SNAM y PTWC, se cancela la amenaza de tsunami para el bloque Isla de Pascua”, señalaron.

El sismo ocurrió a las 14:56 horas en Chile ( 12:56 horas local) y tuvo epicentro en la localidad de Tonosí, situada a 239 kilómetros de Ciudad de Panamá.

Inicialmente, el Servicio Nacional de Prevención y Respuesta ante Desastres (Senapred) informó que, tras la evaluación del Servicio Hidrográfico y Oceanográfico de la Armada (SHOA), se estableció estado de precaución para Rapa Nui.

También se estableció alerta para las costas de Colombia, Costa Rica, El Salvador, Guatemala, Honduras, México, Nicaragua y Perú.