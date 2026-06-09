Abogado de “El Catador” desmintió graves acusaciones de expareja y anunció acciones legales

Jaime Silva, representante legal del conocido camarógrafo David Liempi, reaccionó a las denuncias realizadas por la periodista Paula Salas en redes sociales. “El único propósito es denostar y desprestigiar”, aseguró.

El camarógrafo y guía turístico David Liempi, conocido popularmente como el “Catador”, reaccionó a las graves acusaciones realizadas por su expareja, la periodista Paula Salas.

La comunicadora utilizó su cuenta de Instagram para denunciar que Liempi habría “abusado de mí en todos los sentidos”. Además, lo acusó de “abandonar a sus hijos” y mantener una doble vida mientras ella sostenía económicamente a la familia. “Viajaba por Chile con sus amantes”, apuntó.

La respuesta de “Catador” tras denuncia de expareja

Frente a estas acusaciones, el abogado de Liempi, Jaime Silva, descartó categóricamente los hechos denunciados y aseguró que su representado ya inició acciones judiciales .





En conversación con La Cuarta, el representante legal sostuvo que “los hechos son absolutamente falsos, hechos con el único propósito de denostar y desprestigiar a mi representado”, agregando que ya presentaron un recurso de protección por una supuesta vulneración al derecho a la honra.

Asimismo, Silva confirmó que durante las próximas horas ingresará una querella por el delito de injurias graves. Según explicó, la publicación realizada por Salas tendría como objetivo “ajustar cuentas por cosas de índole personal, falseando la realidad”, por lo que, a su juicio, la periodista deberá responder ante los tribunales por sus afirmaciones.

Respecto al estado emocional de Liempi tras la controversia, el abogado señaló que el camarógrafo se encontraría profundamente afectado por la situación.

“Él está muy afectado, como cualquier persona que está siendo funada sin motivo en redes sociales, y por lo mismo me encargó las acciones legales correspondientes con la mayor celeridad posible, razón por la cual ya se presentó un recurso de protección”, cerró el abogado.