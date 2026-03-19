Ofrecen mamografías a solo $5 mil en todo el país: Así puedes acceder
La campaña “Mujeres con Futuro: actuar a tiempo puede cambiar tu historia” busca garantizar este examen clave para la salud de las mujeres considerando barreras de acceso, tiempo y costos.
Una campaña de detección temprana del cáncer de mama permitirá a mujeres acceder a mamografías a bajo costo en todo el país.
Se trata de “Mujeres con Futuro: actuar a tiempo puede cambiar tu historia”, iniciativa impulsada por Bupa Chile, que busca “abordar barreras que históricamente han limitado la prevención”. En ese marco, ofrecerá mamografías a un valor fijo de $5.000 hasta el martes 31 de marzo de 2026.
El beneficio está disponible para pacientes Fonasa, Isapre y particulares
¿Dónde y quiénes pueden optar al examen?
La campaña se desarrollará en los siguientes recintos médicos:
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- Toda la red Bupa Chile (Clínicas Bupa en Santiago, Reñaca y Antofagasta)
- 35 centros médicos ambulatorios de IntegraMédica a lo largo del país
Examen se paga con tarjetas BancoEstado o Rutpay
El beneficio incluye distintas prestaciones de imagenología mamaria, como mamografía bilateral, unilateral y proyecciones complementarias.
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- Se paga directo en caja, mediante tarjetas BancoEstado o Rutpay, en los puntos de atención habilitados de la red
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