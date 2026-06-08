IPC registró aumento de 0,2% en mayo: Estos fueron los productos que más subieron de precio

Este lunes, la variación mensual respecto a mayo fue informada por el Instituto Nacional de Estadísticas.

El Instituto Nacional de Estadísticas (INE) reveló este lunes, que el Índice de Precios al Consumidor (IPC) anotó una variación mensual de un 0,2% en mayo.

El organismo informó que, de las cuatro divisiones con aumentos, destacó la de vivienda y servicios básicos (0,7%), siendo lo más importante el gas y el arriendo.

Junto a lo anterior, el transporte también consignó alzas mensuales de 0,6% con mayor contribución del transporte aéreo de pasajeros, seguido de los combustibles para vehículo personales.





El INE comunicó además que el valor de la carne de vacuno aumentó un 2,7%, los restaurantes y las cafeterías un 1,0%, el transporte aéreo un 10% y el gas licuado un 3,2%.

Por otro lado, la división que más destacó por su descenso fue la de alimentos y bebidas no alcohólicas, con énfasis en el pan, los cereales, las harinas, las pastas, las frutas, los frutos secos y los limones.

En específico, el pan registró una disminución mensual de un -4,0% y el transporte de buses interurbanos en un -9,1%.