VIDEO | Pudo terminar en tragedia: Captan accidente que dejó a paracaidista colgando de avión - Chilevisión

11/12/2025 17:27

VIDEO | Pudo terminar en tragedia: Captan accidente que dejó a paracaidista colgando de avión

Un desenlace trágico pudo tener un inesperado accidente sufrido por un paracaidista en medio de un salto rutinario en Tully, Queensland, Australia. El incidente ocurrió a 15.000 pies de altura, cuando el paracaídas de emergencia de la víctima se activó por error, haciendo que quedara atrapado en la cola de la aeronave. El hombre reaccionó con rapidez y, utilizando un cuchillo, cortó el aparato enredado, permitiendo que pudiera liberarse. El avión sufrió daños y el incidente tendrá que ser investigado por las autoridades.

