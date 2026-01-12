 Tragedia enluta la música: Conocido cantante colombiano muere en accidente de avioneta - Chilevisión
El famoso cantante Yeison Jiménez y otras cinco personas fueron las víctimas de una tragedia aérea que por estos días enluta a Colombia. El sábado, tras presentarse en Boyacá, el músico abordó una avioneta con destino a Medellín. Sin embargo, apenas unos segundos después de despegar, la aeronave perdió altura y se estrelló, provocando el fatal desenlace. Con el pasar de las horas, trascendió un video en el que aparece el piloto respondiendo un mensaje a través de su celular minutos antes del accidente.

