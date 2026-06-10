Violentas protestas antinmigración desatan caos en Irlanda del Norte: “La pura definición de racismo”

La ministra de Justicia, Naomi Long, acusó a la extrema derecha de alentar la tensión, tras la viralización del caso de un hombre migrante que apuñaló a otro ciudadano.

En los últimos días se registraron violentas protestas antinmigración de grupos de extrema derecha en Belfast, la capital de Irlanda del Norte.

Videos captados por testigos revelan el caos que se ha instalado en la ciudad. Las imágenes muestran distintos disturbios. Entre esos, vehículos, casas y autobuses incendiados.

Las manifestaciones se originaron tras la viralización del caso de un ciudadano de Sudán, en calidad de refugiado en el país, acusado de apuñalar a otra persona con un arma blanca.

Si bien, a nivel nacional se condenó este ataque, grupos de extrema derecha convocaron a protestas que amenazaron a residentes de los sectores afectados.

Familias migrantes denunciaron que hombres encapuchados los expulsaron de sus hogares con la amenaza de las llamas y que habrían discriminado a varias personas por su tono de piel.





Al respecto, la ministra norirlandesa de Justicia, Naomi Long, acusó este miércoles a la extrema derecha de alentar la violencia en la provincia. “Esta es la pura definición de racismo” , declaró a la cadena BBC.

Por su parte, el hombre de 30 años acusado de apuñalar con un arma blanca a una persona que perdió uno de sus ojos y quedó con el otro comprometido, permanece en prisión preventiva mientras se le investiga.

La familia de Stephen Ogilvy, la víctima del ataque, declaró estar “al tanto de las tensiones tras este incidente” y opinaron que “los disturbios no son bienvenidos y la protesta pacífica es la única forma de avanzar”.

“Tenemos muchos migrantes que realizan una contribución profundamente valiosa y dependemos de ellos para que nuestro país funcione”, agregaron.