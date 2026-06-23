Turistas chilenos quedaron atrapados en balacera: Cuatro muertos dejó operativo en favela de Río de Janeiro

Todo ocurrió esta madrugada tras una intervención policial en la favela Santa Marta, zona muy concurrida por turistas.

Un grave hecho ocurrió esta madrugada en Río de Janeiro, Brasil, donde se produjo una fatal balacera que dejó cuatro víctimas fatales.

Todo ocurrió tras un operativo policial en la favela Santa Marta, donde uniformados hicieron ingreso al lugar para cumplir con varias órdenes de arresto y allanamientos contra sujetos vinculados a la peligrosa banda criminal Comando Vermelho.





Ahí, y de acuerdo a lo informado por medios locales, cerca de 50 turistas que habían acudido a un famoso mirador y donde había chilenos, quedaron atrapados y debieron tirarse al piso por las ráfagas de disparos.

Durante esos minutos de terror, un civil y que viajaba en un bus resultó herido en una pierna por una bala y varios domicilios terminaron con daños tras el intercambio de disparos.